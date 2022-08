Lacazette et son retour en Ligue 1 : "Je sens bien la saison à venir"

De retour après 5 saisons, l'attaquant a de nouveau marqué avec Lyon.

"On aurait pu mieux faire, mais pour un premier match de la saison, c'est bien", a lâché Lacazette, également passeur décisif lors de la victoire sur Ajaccio (2-1).

"Il y a encore les peurs de la saison passée, de perdre des points en fin de match, on manque de confiance. On doit continuer à travailler pour essayer d'être meilleur", a-t-il poursuivi au micro de Prime Video. "Je ne pense pas être plus altruiste, mais je suis plus sur le terrain avec les coéquipiers, j'essaie de les aider et c'est là-dessus que j'ai progressé."

"J'essaie d'aider les jeunes joueurs au maximum. Je sens bien cette saison à venir, on doit continuer à travailler."