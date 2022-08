Arno de Kuyffer (19 ans) rejoint le Beerschot

Le Beerschot a un nouveau jeune talent. Arno De Kuyffer (19 ans) arrive en provenance de Lokeren-Temse. Il vient renforcer l'équipe U23.

Le jeune défenseur central, qui a été titulaire à 25 reprises avec Lokeren-Temse la saison dernière, voit sa bonne saison récompensée par un transfert au Beerschot, où il rejoindra dans un premier temps l'équipe U23 qui évoluera en D2 amateurs. Le grand et fort défenseur, formé par les voisins de Berchem Sport, franchit une nouvelle étape dans sa carrière.

Il y a 2 saisons, il a obtenu un transfert à Lokeren Temse et maintenant une saison plus tard il rejoint le Beerschot. De Kuyffer est un produit de l'écurie RSM Sports management, où Roel van Hemert et Sherjill Mac-Donald définissent les lignes. Après le gardien Bill Lathouwers, de Kuyffer est le 2ème joueur du RSM à rejoindre le Beerschot cet été.