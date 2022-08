Une porte de sortie pour Alexis De Sart devenu indésirable à l'Antwerp

Formé au Standard, Alexis De Sart (25 ans) avait rejoint le STVV avant de rallier le matricule 1 en 2019. Au Bosuil, le milieu de terrain central a eu du mal à s'imposer. La saison dernière, il a été prêté à OHL.

Alexis De Sart est revenu à l'Antwerp cet été après son prêt à OHL, mais Mark van Bommel ne compte pas sur lui et lui a fait savoir qu'il pouvait se trouver un nouveau club. Depuis un certain temps déjà, le joueur âgé de 25 ans s'entraîne avec le noyau B.

Gazet Van Antwerpen rapporte que le KV Courtrai souhaite s'offrir les services d'Alexis De Sart. Une première offre a été rejetée par Anvers, mais les Kerels n'ont pas dit leur dernier mot pour le milieu de terrain central.

Sous contrat jusqu'en 2024, De Sart a fait 42 apparitions pour le Great Old, marqué un but et distillé trois passes décisives.