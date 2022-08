Liverpool prolonge son diamant brut

Liverpool a annoncé sur ses réseaux qu'Harvey Elliott (19 ans) avait prolongé son contrat "à long terme", soit selon Sky Sports jusqu'en 2027.

Arrivé chez les U21 en 2019 en provenance de Fulham, Elliott a fait preuve de précocité et compte déjà 22 apparitions avec Liverpool malgré une grave blessure occasionné à la cheville l'année dernière.

"Cela a été de grosses montagnes russes pour moi, ma famille et même pour le club. Il s'est passé tellement de choses depuis que je suis ici", a déclaré Elliott sur le site du club. "Il n'y a pas de meilleur endroit au monde que de jouer pour Liverpool, d'enfiler le maillot et de jouer pour l'équipe et les fans."

"J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres souvenirs à venir, mais je suis juste tellement excité de mettre le stylo sur le papier et de rester ici pour beaucoup plus longtemps."

We are delighted to announce that Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the club! 😁✍️