Sergio Gomez en route vers Manchester City, Anderlecht pourrait toucher plus que prévu !

Anderlecht pourrait gagner plus qu'annoncé grâce à son joueur espagnol, qui est attendu cet après-midi pour passer sa visite médicale avant de s'engager à Manchester City.

On le sait depuis mercredi : Sergio Gomez va signer à Manchester City. Lorsque tout coincide et que même Fabrizio Romano annonce votre transfert, on sait que cela n'est plus qu'une question de temps...

Mais le Nieuwsblad annonce un petit changement de situation dans le dossier : alors que Gomez devait initialement rapporter environ 15 millions d'euros à Anderlecht, cette somme pourrait s'élever désormais jusqu'à 20 millions !

En détails, City verserait un montant fixe de 15 millions d'euros, mais avec les divers bonus cela monterait jusqu'aux 20. Les deux clubs se seraient entendus et accordés à ce sujet mercredi. Un pourcentage à la revente, de 15 %, est également inclus dans le deal. Une belle affaire pour Anderlecht qui avait acheté Gomez à seulement 1,5 millions euros l'été dernier.

Gomez n'est pas avec la sélection qui doit défier Paide ce jeudi soir, avance le journal. Il s'envolera vers Barcelone cet après-midi, puis pour Manchester où il signera un contrat portant sur 4 ou 5 saisons. Initialement pressenti pour être prêté à Girona, il devrait être retenu dans le noyau de Pep Guardiola.