Début de saison canon de Cuypers à Gand : "Mais j'aurais pu en faire plus"

Trois buts et un assist après quatre matchs. Le début de saison d'Hugo Cuypers est similaire à celui de Gand : il a commencé fort. Contre Ostende, il a marqué le but de l'égalisation, après quoi les Buffalos ont déroulé.

Hugo Cuypers fait ce qu'il faisait aussi du côté de Malines : travailler dur et se présenter au but au bon moment. "Nous pouvons maintenant parler d'un départ réussi avec ce 8 points sur 12", a déclaré l'attaquant. "Pour moi, c'est aussi agréable de pouvoir marquer à nouveau. Oui, j'aurais pu en faire plus, mais c'est un point que je prendrai en compte lors des prochains matchs. Je vais en tirer des leçons."

C'était un bon match de La Gantoise, sauf lors des quinze premières minutes. "Oui, nous devons travailler sur ce point également. Mais pour le reste, c'était bien. Quand nous jouons au football, nous savons que ces occasions vont se présenter. Mais nous devons nous débarrasser de cette perte de concentration au début du match."

Gand va bientôt évoluer sur la scène européenne, ce que Cuypers attend avec impatience. "Définitivement impatient de jouer. Ce sera mon premier match européen. Je veux montrer quelque chose", a-t-il conclu.