Antonio Conte blague sur son altercation avec Thomas Tuchel

Les deux hommes avaient le sang très chaud lors du nul spectaculaire entre Tottenham et Chelsea.

Tottenham - Chelsea nous a offert un match digne de la renommée de la Premier League. Dominés et menés au score, les Spurs d'Antonio Conte sont revenus de nulle part après que Kai Havertz ait été victime d'une faute non signalée par l'arbitre. L'Italien est allé chambrer le banc de Chelsea, ce qui n'a pas plu à Thomas Tuchel. Les deux hommes ont dû être séparés.

Quelques minutes plus tard, Chelsea est repassé devant grâce à Reece James. Tuchel n'a pas caché sa joie et a déboulé devant le banc de Tottenham pour fêter ce but. Conte avait la tête baissée et ne l'a pas vu.

Tottenham a égalisé dans les arrêts de jeu alors que Romero avait tiré les cheveux de Cucurella et que cela avait à nouveau échappé au corps arbitral. Ce qui ne lui a pas échappé en revanche, c'est la poignée de main musclée entre les deux hommes - dont un Tuchel furibard contre l'arbitrage - au coup de sifflet final. Ils ont tous deux été exclus et risquent une suspension.

Sur Instagram après le match, Conte s'est amusé de ses échauffourées avec l'Allemand. "Heureusement que je ne t'ai pas vu... Te faire trébucher aurait été bien mérité", a ironisé Conte à propos de la célébration de Tuchel sur le but de James.