Avec Witsel et Carrasco, l'Atletico s'impose face à Getafe

Les Madrilènes et leurs Diables Rouges n'ont pas manqué leur entrée en matière en Liga.

L'Atletico Madrid débutait sa saison en Liga par un - petit - déplacement à Getafe, club situé dans la banlieue madrilène. Axel Witsel prenait place en défense centrale en tant que titulaire.

Porté par un Joao Félix des grands soirs l'Atletico a rapidement pris l'avantage. Morata était assisté par le Portugais et ouvrait le score (15e).

En seconde mi-temps, le festival Félix continuait. Il décalait magnifiquement Morata, qui plaçait en force et faisait le break (59e).

🤝 | Álvaro Morata ne manque pas ce genre d'occasion. 🎯 #GetafeAtleti pic.twitter.com/o6ucpju3cz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 15, 2022

Après la rentrée de Carrasco (62e), les Colchoneros ponctuaient leur prestation par un but d'Antoine Griezmann. Le Français était parfaitement servi par Félix - encore lui - et ajustait bien le gardien adverse (75e). Une victoire nette et sans bavure pour les hommes de Diego Simeone.