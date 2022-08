L'Europa League s'éloigne déjà pour La Gantoise

On jouait le barrage aller de l'Europa League, le premier match européen des Buffalos à la Ghelamco.

La Gantoise - Omonia Nicosie

Hein Vanhaezebrouck lançait directement son nouveau poulain Petter Hauge, titulaire en attaque aux côtés de Cuypers. En face, un certain Roman Bezus commençait sur le banc. Les Belges ne débutaient pas bien la partie, et l'Omonia plus entreprenante trouvait la faille grâce à Charalampous (19e).

La deuxième période débutait bien mieux pour les Belges et la tête de Cuypers trouvait le poteau, avant de manquer une autre grosse occasion d'égaliser. Barker (76e) doublait finalement la mise pour les visiteurs, six minutes après la montée au jeu de Roman Bezus. L'Ukrainien a été ovationné par ses anciens supporters. Hong ou encore Depoitre ne parvenaient pas non plus à concrétiser, la coupe d'Europe s'éloigne pour le vainqueur de la Coupe de Belgique.

Ferencvaros - Shamrock Rovers

Titulaire, Ryan Mmaee trouvait la barre à deux reprises et offrait le second but à Traoré (34e) après l'ouverture du score d'Auzqui (13e). Adama Traoré (48e) s'offrait le doublé et Civic enfonçait le clou dans les arrêts de jeu. Avec une heure dans les jambes, Mmaee retrouve progressivement du temps de jeu suite à sa blessure, Xavier Mercier (ex-OHL) est monté au jeu pour les dix dernières minutes et a délivré l'assist du dernier but.

Malmö - Sivasspor

Zeidan (18e) ouvrait le score pour la formation de l'ancien Anderlechtois Isaac Thelin (titulaire), avant que James n'égalise (30e) pour les Turcs. Le Danois Christiansen (ex-La Gantoise) redonnait l'avance à Malmö avant la pause (37e) et Moisander (68e) offrait le troisième but aux siens.

Apollon - Olympiakos

Hwang In-Beom (28e) remettait les compteurs à égalité suite à l'ouverture du score de l'ancien Gantois Rangelo Janga (18e).

HJK - Silkeborg

1-0 Browne (80e)

Zürich - Hearts

0-1 Shankland (22e s.p.), 1-1 Guerrero (32e), 2-1 Džemaili (34e)

Ludogorets - Zalgiris

1-0 Tatomirovic (2', a.g.)

Dnipro - AEK Larnaca

0-1 Altman (16'), 0-2 Svatok (29' a.g.), 1-2 Svatok (90')

Pyunik - Sheriff 0-0