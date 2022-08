Plainte à propos du contrat de Mbappé: LaLiga déboutée !

LaLiga contestait la validité du contrat de Mbappé. Jusqu'ici, ils sont dans le faux.

Depuis la prolongation de l'attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025, la Liga a lancé des démarches, via son avocat Juan Branco, pour contester la validité de ce contrat. D'après les informations de la radio RMC ce vendredi, les trois premières procédures lancées par l'instance espagnole ont échoué !

En effet, le tribunal administratif de Paris n'a pas suspendu l'homologation de ce bail par la Ligue de Football Professionnel, le ministère des Sports n'a pas abrogé cet accord et la LFP a refusé de contacter la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion pour contrôler les comptes du PSG. La Liga dispose désormais d'une seule action en cours, devant la Commission Européenne, avec un verdict attendu au début de l'année 2023. Autant dire que Paris se montre particulièrement serein sur ce dossier.