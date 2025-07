Catastrophe pour un pays rêvant du Mondial 2026 : scandale de dopage et retrait de 7 points ?

Le ciel pourrait bien tomber sur la tête de l'équipe nationale de Bolivie. Deux joueurs boliviens sont accusés d'avoir utilisé des produits dopants, ce qui pourrait amener un retrait de points et la fin du rêve de Coupe du Monde.

L'Amérique du Sud est, comme d'habitude, le continent qui enverra proportionnellement le plus de pays à la Coupe du Monde 2026. Souvent, le continent de l'Argentine et du Brésil dispose de 5 places réservées sur 10 équipes participant aux qualifications de la zone CONMEBOL ; en 2026, il y aura 6 pays sud-américains directement qualifiés, et un 7e passera par les barrages.

Potentiellement, donc, 70% des équipes d'Amérique du Sud seront présentes chez leurs voisins nordistes dans un peu moins d'un an. Cela offre des opportunités à des sélections inhabituelles : parmi elles, le Venezuela (aucune participation à une phase finale) et la Bolivie (3 participations, la dernière en 1994) se disputent en ce moment la 7e place synonyme de barrage intercontinental.

Un retrait de 7 points pour la Bolivie ?

Un point sépare en ce moment les deux équipes, à 2 journées de la fin des qualifications. Mais un scandale pourrait tout chambouler. Lucarne Opposée rapporte ainsi que 2 joueurs boliviens seraient suspectés de dopage, dont l'un pour une substance illégale censée l'aider à lutter contre le mal de l'altitude - la capitale de la Bolivie, La Paz, se situant à plus de 3500m d'altitude.

Trois matchs sont concernés : deux victoires, contre la Colombie et le Chili, et un match nul contre l'Uruguay. Si le dopage est attesté, la Bolivie risque de perdre les points pris dans ces matchs, soit un retrait de 7 points, signifiant la fin de tout espoir de qualification pour les barrages.

Le Venezuela, de son côté, serait assuré de disputer le barrage intercontinental, mais n'aurait aucune chance de rejoindre la Colombie (qui récupérerait en effet 3 points sur tapis vert et serait donc hors de portée à la 6e place). Bref : les qualifications seraient virtuellement finies en zone CONMEBOL.