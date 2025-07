La grosse vente qu'espère l'Antwerp ? "Des discussions avec Manchester United"

L'Antwerp espère tirer le maximum possible pour son néo-Diable Rouge, Senne Lammens. Marc Overmars a été clair : le n°1 actuel du Great Old doit partir.

Il est assez rare qu'un club pousse l'un de ses titulaires les plus importants vers la sortie, surtout au poste de gardien de but où on sait que trouver un remplaçant fiable n'est jamais évident. Et pourtant, après Jean Butez, voilà que l'Antwerp récidive en plaçant Senne Lammens sur une voie de garage.

Marc Overmars n'a en effet pas fait secret de son désir de voir Lammens être vendu cet été. "Son transfert doit se concrétiser, car son remplaçant est déjà là", résumait le directeur sportif de l'Antwerp dans la Gazet van Antwerpen récemment.

Son souhait pourrait bien être exaucé, car un grand club, disposant largement des moyens nécessaires pour s'offrir Lammens, serait sur le coup. Selon Ben Jacobs, journaliste pour talkSport, Manchester United serait en effet intéressé par le gardien de but anversois, et des discussions auraient été entamées.

Cet intérêt ne daterait même pas d'hier, précise Jacobs : Manchester United suivrait Senne Lammens depuis l'hiver dernier. Entre temps, le portier est devenu international belge sous Rudi Garcia, ce qui a encore fait grimper sa cote.

L'Antwerp espère toucher le pactole pour Lammens, qui est estimé selon Transfermarkt à 9 millions d'euros mais pourrait rapporter encore plus, selon les négociations. Cela dit, le Great Old n'aura pas une marge de manoeuvre énorme, car une situation "à la Jean Butez" serait catastrophique pour toutes les parties.