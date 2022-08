Marc Brys satisfait après Standard-OHL : "Je pense que la victoire était méritée"

Ce dimanche soir, OHL a fait chuter le Standard de Liège (1-3) à Sclessin lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les Louvanistes renouent donc avec la victoire après deux défaites de suite contre l'Antwerp (4-2) et le Club de Bruges (0-3).

OHL a surpris le Standard de Liège ce dimanche. Les visiteurs menaient 0-2 à la pause grâce à des réalisations de Thorsteinsson et Nsingi avant d'être réduits à dix en début de seconde période. Toutefois, Al-Tamari tuait la rencontre avant de voir Emond réduire le score sur penalty en fin de rencontre.

"Nous savions que le Standard voulait se montrer à domicile devant sa foule en délire", a déclaré Marc Brys à l'issue de la rencontre. "Nous savions donc qu'ils allaient commencer de manière très enthousiaste et menaçante et nous avons essayé de jouer un peu avec la possession du ballon, mais nous n'avons pas assez avancé. Nous voulions nous en sortir, mais à cause de la pression, nous avons été un peu négligents. Petit à petit, la pression est retombée et nous sommes entrés dans le jeu. Nous avons marqué deux buts sur nos deux seules occasions", a souligné l'ancien coach du STVV et du Beerschot.

"En deuxième mi-temps, nous contrôlions la situation. Bien sûr, il y avait une pression de leur part. Ce serait fou de ne pas presser chez soi en étant mené 0-2. Nous avons bien tenu, nous avons montré que nous pouvions rester calmes. C'est top qu'Al-Tamari ait réussi à faire 0-3. C'est toujours agité ici. Dommage que le penalty ait été transformé, parce que ça aurait été bien de s'imposer avec une clean-sheet. Tout le monde s'est battu pour obtenir ce résultat. Je pense que la victoire était méritée, pas tant sur la possession du ballon, mais surtout grâce à l'intelligence de mes joueurs sur le terrain. Une belle victoire au Standard", a conclu Marc Brys.