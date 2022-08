Shinji Okazaki, la bonne pioche du STVV ?

L'expérimenté japonais a déjà montré de belles choses pour son premier match avec Saint-Trond. Son transfert, il est fort possible qu'il soit bien plus que marketing.

Après Kagawa, un autre Shinji est arrivé au Stayen. Champion d'Angleterre 2016 avec Leicester, Shinji Okazaki a donc décidé, à 36 ans, de relever un nouveau challenge en signant à Saint-Trond.

Bien entendu, la plupart du public foot se rappelle de ses années à Leicester. Mais Okazaki n'est pas qu'une sensation éphémère. Il est même l'un des joueurs japonais majeurs de la dernière décénnie.

Recruté du Japon par Stuttgart en 2011, le natif de Takarazuka - préfecture d'Hyogo - inscrit 11 buts en deux saisons. Son acclimatation au football européen semble compliquée, mais cela va mieux se passer par après. Recruté pour 1,5 millions d'euros par Mayence, Okazaki explose : 15 buts la première saison, 14 la seconde. L'ambitieux club de Leicester, racheté depuis seulement quelques années par le riche Vichai Srivaddhanaprabha, met alors 11 millions d'euros sur Okazaki.

Les Foxes ont évité de peu la relégation et comptent sur lui pour améliorer leurs stats offensives. Mais, même s'il marque peu, Okazaki va rentrer dans la légende du club. A tout jamais. Leicester réalise une saison historique, faussant toutes les prédictions des bookmakers, et remporte la Premier League à l'issue d'une échappée effréné.

En décembre, Leicester souffre face à l'Everton d'un Romelu Lukaku en grande forme. Lui et Mirallas marquent, mais Leicester s'impose grâce à un but et un assist du Japonais.

Le 14 mars 2016 contre Newcastle, alors que les Foxes sentent le souffle de leurs concurrents revenir dans leur dos, Okazaki inscrit l'unique but de la rencontre d'un ciseau retourné sublime. Magique.

Au total, et malgré la régularité impressionnante de Jamie Vardy, les arrivées de certains attaquants tels que Slimani ou Iheanacho, Okazaki jouera 137 matchs, inscrira 19 buts et délivrera 8 assists. Il ne faut pas oublier qu'il a également été utilisé comme soutien d'attaque, derrière Vardy, comme lors d'un match contre Southampton en décembre 2017 où il a marqué deux buts et assisté Mahrez.

Départ ensuite à Malaga, en Liga 2. Okazaki démontre à nouveau de vraies qualités de buteur : 12 réalisations en championnat. De bonnes performances qui lui permettent de rejoindre Huesca, qui évolue alors en Liga, aux côtés d'un certain Sergio Gomez.

Malgré ses deux dernières saisons en demi-teinte, la carrière d'Okazaki est longue, marquée par des passages dans 3 des plus grands championnats d'Europe. Rajoutez à cela pas moins de 119 apparitions et 50 buts avec le Japon, ce qui fait de lui le 4e joueur le plus capé de l'histoire de la sélection et le 3e meilleur buteur. Impressionnant.

Pourtant, le joueur ne semble pas rassasié. En témoigne son intéressante prestation contre Ostende ce week-end, notamment par sa capacité à venir chercher les ballons derrière la ligne médiane et enclencher des actions. S'il a été aligné à côté de Kagawa en attaque, son profil est bien plus large qu'un numéro 9 classique et pourrait être essayé avec Gianni Bruno à côté ou devant lui.

On recapitule : un joueur bourré d'expérience au plus haut niveau, qui côtoye ses compatriotes et/ou anciens coéquipiers en sélection, au profil apportant une potentielle plus-value au jeu développé par une équipe et qui plus est arrive sans indemnité de transfert. Ca a tout l'air d'une très bonne affaire pour le STVV.