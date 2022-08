Champions League : les Rangers en poules aux dépens du PSV Eindhoven !

Après avoir concédé un match nul peu engageant lors du match aller (2-2), les Rangers de Glasgow ont été chercher leur qualification sur la pelouse du PSV Eindhoven (0-1). La rencontre aura été plutôt fermée en première période, jusqu'à une frappe de John Lundstram à la 24e qui frôle les montants néerlandais et réveillera tout le monde. Le PSV fera le forcing et passera tout près de l'ouverture du score juste avant la pause, mais McLaughlin s'interpose devant De Jong (43e).

Au retour des vestiaires, les Rangers haussent le ton : un solo génial de Tom Lawrence, le facteur X des Écossais, se termine d'une frappe enroulée sur l'équerre (56e). Le PSV hésite, se tend, et finit par commettre une grossière erreur à la relance. Une passe de Benitez dans l'axe met Ramalho en difficulté, Tillman surgit devant le défenseur et sert Antonio Colak (60e, 0-1).

RANGERS LEAD 🤯



Tillman’s pressure forces Romalho into an error and the American squares it to Colak who has a simple finish into an empty goal 💥🔵 #PSVRAN #UCL pic.twitter.com/M6IH6s712R