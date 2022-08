Le Barça dévoile son maillot "third" pour cette saison 2022-2023

Un maillot qui fait déjà réagir les supporters...pour sa ressemblance avec un maillot de Crystal Palace.

Supporters du FC Barcelone, le maillot third de votre équipe préférée vient de sortir. Ce mercredi, club catalan a officiellement dévoilé et commercialisé la tunique qui sera portée par les hommes de Xavi lors de certaines soirées de Ligue des Champions. Celle-ci sera donc grise et barrée par une imposante croix blaugrana. On vous laisse juger !

Esta noche estrenaremos la tercera equipación en el partido contra el Manchester City en el Spotify Camp Nou.



Más que una camiseta 🙌 pic.twitter.com/z3kUPfMdQi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2022