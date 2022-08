🎥 La folie dans le vestiaire des Rangers après la qualification en Ligue des Champions

Que c'était chaud, mais ils l'ont fait ! Après s'être fait très peur contre l'Union Saint-Gilloise au tour précédent, les Glasgow Rangers se sont imposés sur la pelouse du PSV Eindhoven hier soir (0-1), et ont validé leur billet pour les poules de la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis 2010 que les vice-champions d'Écosse vont disputer les groupes de la plus grande compétition européenne.

Cela a évidemment laissé la place à d'immenses scènes de joie dans le vestiaire, comme on peut le voir sur ces images :

ūüéä Party time for @RangersFC... They are back!



See who they get in the #UCLdraw, today at 18:00 CET ‚ĆõÔłŹ pic.twitter.com/r2oyS6Jjlr