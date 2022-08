Officiel : un ancien pilier de Mouscron rejoint les Francs Borains

Après 10 ans passés chez les Hurlus, il a décidé de rejoindre le club de Nationale 1.

Nouvelle arrivée aux Francs Borains, et pas des moindres. Le club de Nationale 1 annonce la venue de Dimitri Mohamed (33 ans).

Le défenseur central arrive libre après la fin de son contrat avec Mouscron. Avec les Hurlus, qu'il avait rejoint en 2012 en provenance d'Amiens, il compte 247 matchs, dont plus de 150 en Pro League.

"J'ai suivi le club depuis que Teddy Chevalier et Clément Tainmont ont commencé à s'y entraîner. Ils m'en ont parlé en bien. Teddy m'a relancé quand il a signé, puis j'ai parlé avec le coach. Le club est ambitieux, on essayera de terminer le plus haut possible pour, pourquoi pas, retrouver le monde pro rapidement", a déclaré le Français dans le communiqué officiel.