Wesley Hoedt ne tarit pas d'éloges à propos de Felice Mazzù : "Il était temps d'adopter une approche différente"

Anderlecht a vu quelques joueurs vedettes quitter le club pendant cet été, mais l'équipe semble assez forte pour cette saison.

Pour Wesley Hoedt, il n'y a pas besoin de renforts supplémentaires. "Le club a fait du bon travail jusqu'à présent. Il y a un groupe équilibré avec un entraîneur fantastique, Felice Mazzù sait exactement comment guider cette équipe", explique le Néerlandais dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Hoedt est très enthousiaste au sujet de Felice Mazzu. "Vincent Kompany sera un entraîneur de haut niveau, c'est sûr. Tactiquement, il est incroyablement fort, et s'il acquiert plus d'expérience et maîtrise les autres aspects du métier d'entraîneur, il sera un grand coach. Pour notre groupe, il était peut-être temps d'adopter une approche différente. Depuis l'arrivée de Felice, nous avons plus de responsabilités, surtout les joueurs expérimentés comme Hendrik Van Crombrugge, Lior Refaelov et moi-même sommes étroitement impliqués dans ce processus de formation d'un groupe. Felice parle beaucoup, il demande beaucoup, il écoute, il s'informe de ce qui se passe dans le groupe. Et bien sûr, il reste responsable, mais nous devons le faire ensemble. Ce n'est pas l'entraîneur ou les joueurs individuellement, c'est Anderlecht en tant qu'équipe", conclut Wesley Hoedt.