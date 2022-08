Officiel : le RWDM accueille un cinquième renfort en provenance de Botafogo

Le club de Molenbeek clôture plusieurs dossiers en cette fin de mercato. Comme le veut la volonté de son actionnaire John Textor, le RWDM entretient les relations avec ses clubs affiliés.

Alors que plusieurs jeunes joueurs viennent d'être annoncés en provenance de Crystal Palace et Botafogo, le RWDM enregistre ce samedi une nouvelle arrivée. Luis Oyama (25 ans) est prêté par le club brésilien, également propriété de John Textor.

"Dès le début de la saison 20/21, il a obtenu la promotion en Serie B en ramenant le Botafogo FR à nouveau au plus haut niveau. Durant cette saison, il formait un duo au milieu de terrain avec un certain Gustavo Barreto, également arrivé en prêt pour cette saison au RWDM. En tant que milieu défensif, Luis a certainement une grande part dans ce titre, où il est même devenu le chouchou du public. Au total, il a disputé 31 matches, marqué 3 buts et fourni 2 passes décisives", précise le communiqué officiel.