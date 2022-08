Zaroury à Burnley : un accord pour le contrat a été trouvé

Le Diablotin devrait donc bien quitter le Sporting de Charleroi dans les prochains jours.

L'aventure anglaise pour Anass Zaroury semble devenir une réalité de plus en plus concrète. Après plusieurs jours de négociation, il semblerait que le deal soit bouclé.

Selon Le Soir, Zaroury et son entourage auraient trouvé un accord avec Burnley pour le contrat du joueur. Son transfert serait estimé à 3,5 millions d'euros en plus de plusieurs bonus et d'un pourcentage de plus-value à la revente.

De plus, un contrat de quatre ans l'attendrait dans le club de Championship.

Le média ajoute que sa visite médicale serait prévue ce dimanche ou ce lundi.