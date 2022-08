Dans le viseur du Standard, Stipe Perica sort du silence : "Imaginez ce que je ressens, je ne souhaite cela à personne"

L'attaquant croate espère rejoindre très prochainement le Standard de Liège. Il a d'ailleurs pris l'avion ce dimanche après-midi pour la Belgique afin de forcer son transfert.

Le Standard de Liège a jeté son dévolu sur Stipe Perica, mais le Maccabi Tel-Aviv estime la valeur de son buteur (20 buts en 50 matchs au Maccabi) à 2 millions d'euros. Le club israélien a donc refusé la première offre du Standard qui correspondait à un huitième du montant réclamé.

Le Croate a manifesté son intention de rejoindre les Rouches, et a décidé de rallier la Belgique ce dimanche afin d'obliger le Maccabi Tel Aviv à accepter une seconde proposition liégeoise qui pourrait se chiffrer à 1 million d'euros. Quoiqu'il en soit, l'ancien joueur de Chelsea et Mouscron a tenu à sortir du silence sur Instagram concernant cette situation compliquée.

"Bonjour à tous ! Le Maccabi Tel Aviv m'a contacté et m'a dit que la nouvelle situation dans l'équipe n'est pas comme l'année dernière, qu'il y a de nouveaux joueurs et un nouveau système et que je devais me trouver un nouveau club. Depuis lors, j'ai été occupé avec cela. En plus de ça, mon premier enfant est né et mes proches sont loin de moi. Pour des raisons familiales, ils ne peuvent pas venir vivre en Israël. Mon cœur est avec ma famille, ma tête est occupée à chercher un nouveau club, comme le club me l'a dit, mais mes jambes sont restées professionnelles à chaque entraînement et à chaque match. Alors imaginez ce que je ressens et comment je me sens, je ne souhaite cela à personne. Puis finalement j'ai la possibilité de résoudre cette situation et je vais comme en gentleman chez les mêmes personnes qui m'ont dit que je devais partir. Puis soudainement tous les visages changent et maintenant ils commencent à me dire combien je suis important et que je dois rester. Nous parlons d'humains et de personnes. C'est la vraie et la seule histoire. J'espère qu'elle sera résolue de la bonne et de la meilleure façon pour tout le monde. Je vous remercie."