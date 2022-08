Officiel: une cinquième recrue pour le Milan AC

Il quitte Schalke 04 pour rejoindre les Lombards.

Discret sur ce mercato, le Milan AC enregistre sa 5e recrue avant la clôture du marché des transferts. Après Divock Origi et Charles De Ketelaere (plus les achats définitifs d'Alessandro Florenzi et de Junior Messias), le champion d’Italie en titre a annoncé la signature du défenseur central Malick Thiaw (21 ans, 3 matchs en Bundesliga cette saison) en provenance de Schalke 04.

Prometteur, l’international Espoirs allemand s’est engagé jusqu’en juin 2027. Il aurait coûté 10 millions d’euros à son nouveau club.