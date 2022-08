La malchance se poursuit pour Jérémy Doku, à nouveau blessé

L'ailier gauche n'est pas repris dans le groupe du Stade Rennais pour le match de ce mercredi soir face à Brest. Il va manquer à nouveau plusieurs semaines de compétition.

Alors qu'il revenait à peine dans le coup et qu'il avait été titulaire pour la première fois de la saison face à Lens le week-end dernier, Jérémy Doku est à nouveau blessé.

La nouvelle a été confirmée par son coach Pep Genesio. Doku n'est pas repris dans le groupe qui reçoit Brest ce mercredi soir. "On doit attendre des examens pour en savoir plus sur la durée de son absence. Mais par contre on sait qu’il ne sera pas présent demain (mercredi)", a déclaré Genesio. Le jeune Diable Rouge souffre d'une gêne musculaire.

On parle d'une blessure au quadriceps et d'une absence de 4 semaines pour Doku, selon Stade Rennais Online. Un nouveau coup dur pour l'ancien Anderlechtois, qui a réagi sur Twitter.