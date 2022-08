Ligue 1 : Openda à nouveau buteur avec Lens, l'OM et le PSG assurent

On n'arrête plus le Diable Rouge qui vient d'inscrire son troisième but d'affilée !

La cinquième journée de Ligue 1 se poursuivait ce soir avec plusieurs rencontres intéressantes. Tout d'abord, le PSG s'est imposé facilement face au Toulouse de Brecht Dejaegere (monté à la 76e) sur le score de 0-3. Neymar, Mbappé et Bernat furent les buteurs du côté parisien. De son côté, Marseille s'est imposé par le plus petit des écarts contre Clermont grâce à un but de Pape Gueye en début de deuxième mi-temps. Passage du côté de Lens qui a impressionné en s'imposant 5-2 contre Lorient. Monté à la 44e minute, Loïs Openda s'est à nouveau illustré en inscrivant son troisième but d'affilée le saison. Rien ne semble pour le moment arrêter notre Diable Rouge. Lensois, Marseillais et Parisiens occupent actuellement la tête de la Ligue 1 avec 13 points sur 15. D'un Belge à un autre, Arthur Theate et Rennes se sont imposés 3-1 face à Brest. Le défenseur des Diables a joué l'intégralité de la rencontre. Enfin, on soulignera la victoire de Nice 1-2 face à Lille.