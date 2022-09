Le Barça parvient à se débarrasser d'un indésirable

La fin d'une aventure bien spéciale au Camp Nou...

En grande difficulté financière et à la recherche urgente d'un attaquant, le FC Barcelone avait décidé de recruter le Danois Martin Braithwaite en provenance de Leganes. L'ancien joueur de Bordeaux, Middlesbrough ou Toulouse avait alors été moqué, à cause de son niveau considéré comme bien inférieur dans un club comme le FC Barcelone.

Un an et demi plus tard, le bilan semble bien plus contrasté. Peu utilisé, le Danois a montré de belles choses quand il a reçu sa chance. Il a même impressionné et avait presque manqué lors de sa blessure la saison dernière. En 58 matchs avec le Barça, l'attaquant aura marqué à 10 reprises et délivré 5 assists.

Coché dans la liste des indésirables et ne faisant pas partie des plans de Xaxi, Braithwaite a officiellement été libéré par le club ce jeudi - il lui restait 2 ans de contrat. Il est donc désormais sans employeur et peut s'engager où il le désire. On chuchote que ce sera...à l'Espanyol, qui vient de prêter un certain Landry Dimata.