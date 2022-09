Nacer Chadli de retour en Belgique, mais ailleurs qu'à Charleroi ?

Le joueur du Basaksehir est toujours concerné par un départ. Si Charleroi était sur ses traces, une nouvelle formation du Royaume pourrait elle aussi tenter le coup...et ce serait plutôt surprenant.

Dernièrement, Nacer Chadli (33 ans) a été cité au Sporting de Charleroi. Les Zèbres verraient d'un bon oeil le probable retour en Belgique du Diable Rouge.

Si le joueur est toujours au Basaksehir, la donne pourrait bien changer. Westerlo aurait en effet eu vent du désir de son désir de revenir en Belgique et serait venu aux nouvelles, annonce le Nieuwsblad. Le président turc du club, Oktay Ercan, voudrait en tout cas tenter le coup. Chadli serait vu comme le remplaçant potentiel de Jan Bernat, qui s'est blessé le week-end dernier contre Eupen.

L'on verra bien comment cela évolue : d'une part, Chadli veut jouer la Coupe du monde et il ne lui reste plus qu'un an de contrat, de l'autre, il gagne très bien sa vie à Istanbul.

Le journal annonce que les Campinois auraient également pisté l'attaquant du Fenerbahce, Serdar Dursun. Stef Peeters est quant à lui toujours sur les tablettes de Westerlo, malgré le fait que la première offre a été refusée par Eupen.