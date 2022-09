Paul Nardi vise une place de titulaire à La Gantoise : "Un beau défi que je veux le mener à bien"

La Gantoise voulait un concurrent à part entière pour Davy Roef, car ces dernières semaines, elle s'est contentée de deux jeunes joueurs dans le noyau. Nardi a déjà joué pour le Cercle de Bruges entre 2017 et 2019. Il est ensuite passé de Monaco à Lorient.

La Gantoise a arraché Paul Nardi à Lorient. Le Français âgé de 28 ans veut donner un nouvel élan à sa carrière à la Ghelamco Arena. "Dans mon club précédent, ma situation était devenue complexe", a raconté Nardi en conférence de presse. Après l'arrivée de l'entraîneur Régis Le Bris à la tête de Lorient au début de la saison, l'ancien gardien du Cercle a perdu sa place de titulaire. "Je suis soudainement devenu numéro deux et me voilà dans un grand club belge. J'ai commencé à m'entraîner cet après-midi et je veux travailler dur pour obtenir une place dans le onze de départ. Je m'attends à une concurrence saine", a déclaré le gardien de 28 ans en faisant référence à son collègue Davy Roef. "Nous allons sans aucun doute bien travailler ensemble et j'espère que nous pourrons atteindre les objectifs du club."

Finalement, un ancien coéquipier de Nardi s'est avéré être le facteur décisif dans son choix pour Gand. "Bien sûr, je me suis renseigné auprès de Gianni Bruno et il m'a dit beaucoup de bien de ce club. Il est maintenant prêté à Saint-Trond, mais il n'a eu que des éloges pour le club, le personnel, les supporters et le stade. Nous avons déjà eu des contacts avec La Gantoise en janvier et, en fait, cette première conversation remonte à quelques années. J'ai suivi le club depuis lors. Je connais déjà bien le championnat, bien sûr, et j'ai effectivement passé un bon moment en Belgique au Cercle de Bruges", a expliqué le portier qui s'est retrouvé à Bruges via Monaco en 2017. "J'ai vraiment apprécié à l'époque, surtout quand nous avons eu un avant-goût de la D1A avec les beaux stades et la bonne ambiance des supporters. La Jupiler Pro League est un championnat de haut niveau et pour moi absolument l'un des plus beaux d'Europe. Il y a aussi des footballeurs très forts qui jouent ici."

Nardi sait qu'une compétition difficile l'attend à Gand, mais il se sent prêt à relever le défi. "J'ai l'habitude de jouer sous pression. Maintenant, pour la première fois, j'évolue au sein d'un club du top, mais j'aime cette pression et j'en ai besoin pour être performant. C'est un beau défi, mais je veux le mener à bien !", a conclu Nardi.