L'Anversois Vincent Janssen présélectionné pour affronter nos Diables

La fédération des Pays-Bas a dévoilé une liste composée de 32 joueurs éligibles pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations. Sans Noa Lang, blessé, les Oranje pourraient bien compter sur l'attaquant de l'Antwerp Vincent Janssen. L'ancien attaquant de Tottenham semble en grande forme et vient d'enchaîner 3 buts en 2 matchs (contre Gand puis contre l'Union). Il avait retouvé la sélection nationale en juin dernier et s'était d'ailleurs montré décisif en distillant un assist face au Pays de Galles.

Le 22 septembre, en Ligue des Nations, les Pays-Bas joueront en Pologne. Ensuite, le 25 septembre, ce sera au tour de nos Diables de prendre leur revanche après la claque reçue au match aller à Bruxelles (1-4). Les hommes de Louis van Gaal sont actuellement leaders du groupe avec 10 points, 3 unités devant les Diables.

Some new names… 👀

This is our 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 for the #NationsLeague matches against 🇵🇱 & 🇧🇪!



22/9 #POLNED • 25/9 #NEDBEL