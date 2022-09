Mark van Bommel peut égaler le record anversois de 1930 : "Il ne faut pas aller trop vite"

Le Royal Antwerp FC est en tête de la Jupiler Pro League avec 18 points sur 18. Un record peut être égalé ce week-end en cas de victoire contre Westerlo dimanche (16h).

Si l'Antwerp bat Westerlo ce week-end, ils auront alors 21 points sur 21 et c'est le record de l'année 1930 qui peut être égalé. "Le fait que nous soyons proches de ce record signifie que nous nous portons bien", a déclaré Van Bommel en conférence de presse. "La croyance monte, et les gens en parlent, mais il ne faut pas commencer à la convoiter maintenant ou courir trop vite. Un jour, cette première défaite arrivera de toute façon, et que ferez-vous alors ?", a prévenu le technicien néerlandais.

Van Bommel peut compter sur une arme supplémentaire pour décrocher une septième victoire consécutive en championnat. Le nouveau venu Calvin Stengs peut commencer si nécessaire. Muja s'entraîne également à nouveau. Frey et Balikwisha sont out, tout comme Engels. C'est calme autour de ce dernier depuis un moment. Engels est sur le flanc depuis le printemps en raison d'une blessure au tendon d'Achille et semblait prêt à faire son retour lors du stage estival.

"Par la suite, Björn a de nouveau été troublé", a déclaré Van Bommel. "Il a consulté un certain nombre de médecins en externe pour maîtriser la blessure et réintégrer le groupe, mais cela va plus lentement que prévu. C'est particulièrement mauvais pour lui. Il a été out pendant si longtemps, puis il a replongé. Vous devez faire face à cela mentalement. Nous essayons de l'aider du mieux que nous pouvons."