Noah Ohio, buteur et passeur décisif, a repris confiance face au Jong Genk

L'avant néerlandais a été décisif sur les deux buts du SL16 FC, hier soir.

Ce vendredi soir, le SL16 FC a partagé l'enjeu à domicile face au Jong Genk, 2-2. Malgré un avantage de deux buts, les jeunes Rouches ne sont pas parvenus à s'imposer. Il s'agit cependant d'un bon point pris face au vainqueur du championnat U21 de la saison dernière.

De retour de blessure, Noah Ohio était titulaire sur le front de l'attaque liégeoise. Malgré son début de saison mitigé avec l'équipe première des Rouches et sa récente blessure, l'attaquant néerlandais est en confiance, et cela s'est vu hier soir.

Dès le début de la rencontre, l'attaquant de 19 ans est auteur d'une talonnade qui aurait bien pu tromper Leysen. Quelques minutes plus tard, il part parfaitement dans la profondeur sur un long ballon d'Alexandro Calut, avant de remarquablement servir Anisse Brrou pour le 1-0.

En toute fin de première période, l'international espoirs néerlandais reçoit un ballon dans la profondeur du même Alexandro Calut, et ne se fait pas prier face à Leysen pour doubler l'avantage des siens.

Remuant et disponible, le natif d'Almere a parfaitement contribué aux reconversions rapides des Rouches, notamment en première période. Même si l'on sent encore que la recrue du Standard de Liège est de retour de blessure et doit encore s'acclimater à son nouvel environnement, il s'agit d'une prestation convaincante de la part d'un joueur qui en avait bien besoin.