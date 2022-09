Julien Duranville, buteur avec les U23 et les A : "On va être patient avec lui"

Son nom commençait à circuler chez les suiveurs du football belge. Désormais, il est connu du grand public. Julien Duranville, plus grand talent de sa génération à Neerpede, a marqué son territoire ce week-end.

L'ovation pour sa montée au jeu était déjà un signe. Julien Duranville (16 ans) montait au jeu à la 65e avec un rôle clair, dynamiter la défense louvaniste. Particularité du règlement cette saison : il pouvait jouer avec les A, même s'il était titulaire...et buteur avec les U23 en Challenger Pro League vendredi. Bref : Duranville est devenu le premier joueur de Pro League à marquer dans deux championnats différents lors du même week-end. Il est également devenu le 4e buteur le plus jeune de l'histoire du RSCA.

"Julien a réalisé une très belle rentrée, il a beaucoup percuté. Ce n'est pas une découverte, on connaît ses qualités", souriait Felice Mazzù. "Mais on veut être patients avec Julien". L'objectif était initialement de le laisser s'épanouir avec les U23 en priorité. "Physiquement, il sait combiner les deux pour l'instant. Mais nous verrons, il n'y a pas de plan précis. Il jouera avec les U23, et en cas de besoin, il nous aidera. Tout dépendra des moments de la saison".

Jan Vertonghen...ignorait son âge

L'entrée au jeu conjointe de Jan Vertonghen et, dix minutes plus tard, Julien Duranville a fait souffrir le flanc droit d'OHL. Vertonghen a l'âge d'être le père de Duranville, mais ne s'en est rendu compte qu'après la rencontre. "Je ne savais même pas son âge (rires). Je viens d'arriver, je fais encore un peu connaissance avec les joueurs", reconnaissait le Diable Rouge. "Il est magnifiquement rentré et marque un superbe but, je suis content pour lui". Les deux hommes pourraient se croiser un jour en sélection, si Jan Vertonghen fait un peu durer le plaisir après le Mondial...