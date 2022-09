🎥 Ronaldinho bientôt en Belgique lors d'un match de gala entre La Gantoise et le Standard de Liège

La légende brésilienne pourra être admirée en Belgique à la fin du mois. La Circus Cup aura lieu le mercredi 21 septembre (19h30).

Ronaldinho va disputer la Circus Cup, un match de gala entre La Gantoise et le Standard de Liège le mercredi 21 septembre. Les deux clubs sont sponsorisés par Circus, une marque de paris (sportifs). Et Ronaldinho se trouve être l'ambassadeur international de Circus. Le Brésilien jouera 20 minutes dans chaque mi-temps et portera les maillots des Buffalos et des Rouches.

R10 s'en réjouit. "Dans ma carrière, je n'ai jamais joué en Belgique ou contre un club belge. Il y a vingt ans, j'étais là lors du huitième de finale contre les Diables Rouges à la Coupe du Monde au Japon. Je suis donc impatient de rencontrer les supporters belges. La Circus Cup va être un événement spécial et nous allons faire tout notre possible pour offrir aux supporters une grande soirée", a déclaré l'ancien joueur du Barça dans un communiqué de presse.

"Grâce à nos partenariats dans le monde du sport belge, nous voulons guider les clubs à travers leurs nombreux défis et ainsi les aider à se développer. Ce match sera une expérience unique pour les joueurs et les supporters des Buffalos et des Rouches et renforcera, nous l'espérons, leur sentiment de fierté et d'appartenance à leur club. Le "fun" est la base de l'expérience de cette Coupe. Et qui de mieux que Ronaldinho, le visage de Circus, pour faire de cet événement une grande nuit", déclare Emmanuel Mewissen, PDG du groupe Ardent, dont Circus est une marque de la branche de divertissement Gaming1.

Bien qu'il s'agisse d'un match amical, les supporters de l'équipe gagnante recevront tout de même un prix. Il s'agira d'un tifo unique, la statue du joueur ou encore un drapeau de grande taille.