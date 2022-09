Filipo Melegoni : "Zinho Vanheusden et Alexander Blessin m'ont dit de foncer"

Le milieu de terrain a été prêté par le Genoa au Standard de Liège durant ce mercato estival.

Filippo Melegoni est ravi d'avoir rejoint le Standard de Liège. "Un club incroyable. Quand j'ai su que j'avais la possibilité de venir, je n'ai pas hésité car c'est l'endroit idéal pour progresser. Je suis ici en prêt un an mais ce n’est pas impossible que je reste plus longtemps vu que je fais toujours partie du même groupe. J'ai discuté avec Zinho Vanheusden et Alexander Blessin et ils m'ont dit de foncer. Zinho m’a beaucoup parlé du stade et des supporters. Pour moi, c’était le bon moment de partir d’Italie pour tenter une expérience à l’étranger", a confié le joueur âgé de 23 ans en conférence de presse. "J'ai super bien été accueilli par le groupe et mon intégration se passe à merveille. Je parle plusieurs langues donc c'est plus facile. Je parle italien aussi avec Jean-François Gillet et Piero Rossi notre team manager. Ils m'aident beaucoup tous les deux", a ajouté le médian.

Le milieu de terrain compte bien se faire une place au sein de l'entrejeu liégeois grâce à sa polyvalence. "Je joue un peu partout dans le milieu de terrain, j’ai même joué sur les ailes avec le Genoa, mais ma position préférée est celle du numéro 8 ou 10", a souligné le joueur prêté par le Genoa.

Ronny Deila l'avait fait monter au jeu lors de la victoire contre Ostende. "Il a une très bonne technique, il court beaucoup. Il est prêt, physiquement, il l'a montré lors des dernières minutes contre Ostende."