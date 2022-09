Ligue 1 : Lyon surpris par Lorient

Les Gones sont tombés pour la première fois de la saison face à des Merlus accrocheurs.

Surprise ce mercredi soir au stade du Moustoir : Lorient s'est imposé face à l'Olympique lyonnais dans ce match d'alignement. Les locaux ont ouvert le score à la 6e via Enzo Le Fee. Lyon a bien réagi et Lacazette a égalisé à la 28e. Terem Moffi (ex-Courtrai) a remis quelques minutes plus tard les siens devant (33e).

En deuxième période, les Gones ont craqué et ont encaissé un 3e but via Dango Ouatarra (49e).

Coup d'arrêt pour Lyon, qui subit sa première défaite de la saison. Lorient revient à hauteur de son adversaire du soir.