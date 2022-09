Officiel : Serge Aurier retourne en Premier League

Après 4 ans passés à Tottenham, Serge Aurier (29 ans) retourne officiellement en Premier League. Le latéral ivoirien a rejoint Nottingham Forest, qui n'est donc pas rassasié après son mercato démentiel.

L'ancien joueur du PSG, de Villarreal et de Toulouse a signé un contrat portant sur deux saisons. Le transfert est encore soumis à l'approbation de son visa, annonce Forest.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL