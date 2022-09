José Jeunechamps évoque la rumeur Mbokani : "On sortirait du cadre que l'on s'est fixé"

L'international congolais, actuellement sans contrat après avoir rompu son bail avec le Kuwait SC, peut s'engager pour n'importe quel club à n'importe quel moment.

Comme nous vous en avions informé ce matin, Dieumerci Mbokani pourrait rebondir du côté de Seraing. L'ancien buteur du Standard, d'Anderlecht et de l'Antwerp aimerait revenir en Belgique après une mauvaise aventure au Koweït. Un buteur qui pourrait faire du bien chez les Métallos.

"Un très bon joueur, c'est clair. Néanmoins, c'est prématuré de parler de Dieumerci à l'heure actuelle puis Carlos Freitas ne m'a pas parlé de lui. Je ne sais pas d'où sort cette rumeur et je trouve cela peu respectueux par rapport à mes attaquants. Puis, on sortirait du cadre que l'on s'est fixé en misant sur la jeunesse et l'éclosion de talents", a confié d'emblée José Jeunechamps en conférence de presse. "Beaucoup de bons joueurs sont sans contrat en ce moment et il suffit d'un événement ou d'une mauvaise passe pour que l'on cite l'un d'eux dans un club. Mais rien n'est impossible cependant car tout va très vite dans le football. Comme je l'ai dit à mes dirigeants, le mercato va se poursuivre jusqu'à la Coupe du monde avec tous les joueurs libres qui sont sur le marché", a souligné le T1 des Métallos.

L'entraîneur principal des Sérésiens est satisfait du mercato estival et du travail effectué par ses dirigeants avec l'arrivée de dix-neuf recrues. À savoir Dietsch, Cachbach, Dias, Lahssaini, Dembélé, Mbow, Ba, Mvoué, Ifoni, Elisor, Sissoko, Trémoulet, Abanda, Conceiçao, Tshibuabua, Sylla, Martin, Guillaume et Lepoint. "Aujourd'hui, nous comptons vingt-quatre joueurs de champ et trois gardiens sans oublier nos 3-4 jeunes qui s'entraînent avec nous. Un effectif complet et on voit qu'on a de la qualité à l'entraînement", a conclu Jeunechamps.