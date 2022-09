Danny Buijs ne se sent pas sous pression : "Oublier la déception et passer à autre chose"

Après un 7 sur 21, Danny Buijs a dû commencer à sentir la pression sur ses épaules à Malines. Le Néerlandais ne se tracasse pas et veut s'en tenir à sa vision.

Sa conférence de presse a commencé par un retour sur le 2-3 contre Seraing. Un résultat qui a durement touché Malines. Buijs ne veut cependant pas le décrire comme un creux. "Seraing a été une déception, mais pas une chute. Il y a eu deux tirs au but et nous avons encaissé trois buts. On ne rencontre pas ça souvent. Nous avons perdu, ce qui signifie que nous n'avons pas fait un certain nombre de choses de la bonne façon."

Le T1 des Malinois reconnaît que sa formation devrait normalement être en mesure de gagner de tels matchs. "Ce n'est pas comme si nous jouions contre un club amateur que l'on peut balayer d'un revers de main, mais si l'on atteint un bon niveau, on a de bonnes chances de gagner ces matchs à domicile. Si cela ne se produit pas, ce sera une énorme déception. Vous ressentez cela pendant un ou deux jours, puis vous passez à autre chose. C'est du sport de haut niveau."

N'emportez pas vos déceptions avec vous

C'est la seule façon de réussir à l'avenir. "Si vous deviez porter toutes les déceptions de la vie, ce serait une vie très dure." En tout cas, il n'est pas exagéré de penser que la pression augmentera de toute façon. Cela peut venir de différentes parties : des médias, du conseil d'administration et des fans.

"Je ne subis jamais de pression de la part des médias, parce qu'ils ne sont pas partie prenante. Je réponds aux questions avant et après les matchs, mais les médias n'ont aucune influence sur mes méthodes de travail. Je parle à toutes les personnes du club et nous évaluons chaque semaine. Il serait étrange que nous ne le fassions pas, car parfois les choses doivent être ajustées."

© photonews

Les supporters ont également montré leur mécontentement après le match de la semaine dernière. "C'est logique, car l'émotion joue un grand rôle. Lors d'un match, cette émotion atteint un point d'ébullition. Si les attentes ne sont pas satisfaites, c'est une déception. L'inverse est également possible. Si les faibles attentes sont dépassées, il y a une explosion de joie. Il y a le côté de l'émotion et puis il y a un côté objectif pour prendre des décisions sur cette base."

La vision n'est pas jetée par-dessus bord

L'entraîneur du KV Malines ne va pas changer son fusil d'épaule maintenant. "Avec tout le monde, vous définissez une vision de ce que vous voulez réaliser et comment. Je ne crois pas qu'il faille jeter cette vision par dessus bord juste comme ça."