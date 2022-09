Ronny Deila : "Gagner à Saint-Trond n'est pas que symbolique ou historique, c'est aussi une preuve que le vent tourne"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège est allé s'imposer à Saint-Trond (1-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. La dernière victoire des Rouches au Stayen datait de 2007.

Le Standard de Liège a brisé la malédiction du Stayen et a mis fin à une longue disette qui durait depuis 2007 après sa victoire vendredi soir. "Je suis heureux de cette victoire, cela faisait 15 ans que le club ne s'était pas imposé ici. Mais, j'ai aussi compris pourquoi c'était si compliqué car Saint-Trond est une très bonne équipe. Nous nous sommes accrochés à ce succès, surtout en deuxième partie de seconde mi-temps. Nous avons été solides et nous nous sommes battus pour leur donner le moins possible d'occasions malgré leur grosse pression en fin de rencontre. Gagner au STVV n’est pas que symbolique ou historique, c’est aussi une preuve que le vent tourne", a confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le Standard de Liège est sur une bonne dynamique avec ce 9 sur 9. "Nous avons été efficaces dans les deux rectangles contrairement à ces dernières semaines. Nous avons eu trois voire quatre grosses occasions et nous n'avons quasiment rien concédé. Ces trois succès nous donnent de la confiance, mais nous devons par contre garder les pieds sur terre. Il faut continuer de tout donner comme nous l'avons fait à Saint-Trond", a conclu Deila.