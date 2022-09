Andreas Skov Olsen : "Nous devons être à 100 %"

L'ailier du Club de Bruges a préfacé la rencontre capitale de ce mardi face au FC Porto.

Outre son excellent résultat et les 3 points pris face à Leverkusen, Bruges est actuellement sur une belle série de 15 points sur 15 en championnat. "Nous sommes dans une bonne période en tant qu'équipe", a déclaré Andreas Skov Olsen (4 buts et 3 assists cette saison) au micro d'Het Laatste Nieuws. "Nous avons une belle série de victoires en championnat et nous avons également gagné contre le Bayer Leverkusen."

Donneur de l'assist lors de la victoire face aux Allemands, le Danois sait que la tâche sera très rude face au FC Porto, son prochain adversaire en Ligue des Champions. "Demain ce sera un match différent", explique-t-il. "Nous devons jouer sur la pointe des pieds et réaliser une performance de haut niveau pour décrocher quelque chose ici (à l'Estádio do Dragão, ndlr). Un stade plein, de la pression, une bonne équipe... Nous devrons être à 100%. Mais nous sommes confiants et nous croyons en l'un l'autre. Nous nous améliorons à chaque match."