Thomas Tuchel attristé : "Je me sentais à la maison"

Chelsea a réalisé un début de saison moyen, et perdu son match d'ouverture en Champions League. Ironique : c'est au lendemain de cette défaite à Zagreb que les Blues se sont séparés...de celui qui leur a ramené la victoire en Ligue des Champions en 2021, Thomas Tuchel. L'Allemand de 49 ans a pris la porte sans même avoir eu le temps de mettre en place son équipe, après un mercato de folie.

Tuchel a réagi à ce licenciement via Twitter, et paraît choqué. "C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'ai eu à écrire et j'espérais ne pas avoir à le faire avant de longues années. Je suis dévasté que mon temps à Chelsea se soit terminé. C'est un club où je me sentais à la maison, personnellement et professionnellement (...) la fierté et la joie ressenties en remportant la Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs resteront avec moi pour toujours. Je suis honoré d'avoir fait partie de ce club (...)".

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx