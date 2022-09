Hein Vanhaezebrouck récupère trois joueurs avant la réception de Shamrock Rovers

Jeudi soir, La Gantoise affrontera contre les champions irlandais Shamrock Rovers lors de la deuxième journée de la Conference League.

Hein Vanhaezebrouck met immédiatement en garde contre un optimisme prématuré. "Nous nous regardons dans la glace et voulons prendre les points qui seront nécessaires pour passer l'hiver européen", a déclaré l'entraîneur gantois en conférence de presse.

"Pour notre propre public, il faut toujours gagner, même si nous ne devons pas considérer Shamrock comme le maillon faible de notre poule. Parce qu'il n'y en a pas. Nous l'avons vu lors de la journée précédente, lorsqu'ils ont fait match nul contre Djurgårdens. Je ne serais pas surpris que les résultats soient serrés cette fois encore."

Shamrock n'apporte pas non plus ce que tout le monde attend d'eux. "Ils ne jouent pas au "kick and rush". C'est une équipe de football avec des joueurs techniques".

Hein Vanhaezebrouck devra se passer des services de Lemajic, Marreh et Samoise pour cette joute européenne, mais récupère Hjulsager, Nurio et Owusu .