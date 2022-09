La renaissance de Kamal Sowah

Acheté à prix d'or puis très vite placardé la saison dernière, le Ghanéen est devenu un pion important de l'attaque brugeoise. Un retour en force inattendu.

A la fin du mercato estival 2021, le Club de Bruges met la main au portefeuille et décide de poser près de 10 millions sur Kamal Sowah. Le Ghanéen, passé pendant 3 saisons et demi à OHL en prêt depuis Leicester, décroche là un transfert prestigieux.

Philippe Clement lui fait confiance d'emblée, et le titularise 5 fois d'affilée en Pro League. Il se met même en évidence lors de son premier match de championnat, avec un assist pour Noa Lang lors de la victoire 3-0 face à Ostende. Il est aussi dans le onze lors de 4 rencontres de Ligue des Champions sur 5 disputées. Ses performances sont loin de convaincre tous les observateurs. D'abord utilisé en ailier droit, il est également testé dans d'autres positions en tant que milieu offensif ou attaquant.

Philippe Clement l'utilise de moins en moins en championnat, lui préférant Van der Brempt ou Noa Lang. De toute évidence, Sowah ne trouve pas sa place dans l'échiquier brugeois. A partir de fin octobre, il est principalement sur le banc ou n'est même pas repris. Il joue, en tout et pour tout, 31 minutes lors de ses 3 derniers mois en Pro League.

Derniers, oui. Car l'arrivée de Schreuder n'est pas synonyme de réintégration de Sowah dans le noyau. Avec l'arrivée la pépite Skov Olsen à droite, Sowah est prêté pour la fin de la saison à l'AZ Alkmaar, en Eredivisie.

Les moqueries fusent, les mauvaises langues se déchaînent. Comment le Club de Bruges a pu mettre une telle somme sur un joueur si peu performant et si mal utilisé - comme le déclarait à l'époque Wesley Sonck ? Bref, 6 mois après son arrivée au Jan Breydel, Sowah est déjà oublié et d'aucuns ne pensent qu'il va revenir dans le coup. Surtout qu'à Alkmaar, il n'arrive pas à se relancer et passe la deuxième partie de saison dans le quasi-anonymat : 9 matchs, dont 8 en Eredivisie, aucune titularisation, seulement 259 minutes de jeu et un petit assist. De plus, il ne joue pas une seule minute lors des play-offs pour la Conference League, gagnés face à Vitesse Arnhem. Très dur pour un garçon qui valait presque le prix de l'ancienne star de l'AZ Owen Wijndal, parti à l'Ajax cet été pour 10 millions d'euros.

L'utilisant en tant qu'attaquant, Hoefkens lui fait à nouveau confiance et cela porte ses fruits. Sans être énormément décisif en Pro League - 2 assists en 8 matchs - Sowah fait du bien de par sa vitesse et sa disponibilité. Si on se demandait ce qu'il allait advenir de lui suite à l'arrivée de Yaremchuk, Hoefkens a répondu en l'alignant d'emblée. Le Ghanéen a alors marqué face à Porto et a laissé éclater sa joie toute compréhensible.

L'Ukrainien est destiné à évoluer dans un tandem avec Jutgla, et Skov Olsen est indiscutable sur son côté droit. Sauf que Sowah était majoritairement utilisé en tant qu'ailier gauche à OHL. Sa polyvalence peut être une grande force pour le Club de Bruges, surtout que Lang est toujours absent. A 22 ans, Sowah est à nouveau - ou plutôt, enfin - là et promet de s'installer à long terme dans le système brugeois.