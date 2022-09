Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'état de santé d'Eric Gerets : "J'ai l'impression que ça empire"

L'ancien Diable Rouge a été victime d'une hémorragie cérébrale en 2012.

Victime d'une hémorragie cérébrale en 2012 en plein match à Lekhwiya au Qatar, Eric Gerets est aujourd'hui dans sa maison de Boorsem et reste "profondément marqué physiquement", voici les dernières infos de l'ancien Diable Rouge d'après Orange.fr.

Âgé aujourd'hui de 68 ans, Gerets, passé par une carrière de joueur et également d'entraîneur, a également donné des nouvelles. "L'impression que ça empire", confie-t-il, ajoutant que son corps "ne suit plus".

Gerets explique ne plus avoir d'équilibre et tomber plusieurs fois par jour : "Quand c'est la dixième fois de la journée, je me demande ce que je fais là. Mais je vis encore".