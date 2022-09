"Un All-Star Game? Qu'il m'appelle quand il trouvera une date pour faire ça"

Le nouveau patron de Chelsea, Tedd Boehly, a imaginé un All-Star Game entre les équipes du nord et celles du sud de l'Angleterre.

Bientôt un All Star Game entre les meilleurs joueurs des équipes du nord et du sud de l'Angleterre ? C'est l'idée lancée par Todd Boehly qui souhaite importer cet événement inspiré des sports US. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a mis un stop au nouveau propriétaire de Chelsea.

"Il n'a pas attendu longtemps. Quand il trouvera une date pour ça, il pourra m'appeler. Il oublie que dans les sports américains, les joueurs ont des pauses de quatre mois, ils sont donc très heureux de pouvoir faire un peu de sport pendant ces pauses. C'est complètement différent en football. Veut-il également amener les Harlem Globetrotters ?", a ironisé le manager allemand en conférence de presse.

"Je suis surpris par la question, alors s'il vous plaît, ne jugez pas trop mes réponses, mais peut-être qu'il pourra me l'expliquer à un moment donné et trouver une date appropriée. Je ne suis pas sûr que les gens veuillent voir ça. Imaginez ça, Manchester United, Liverpool, Everton, Newcastle tous dans une seule équipe qui n'est pas l'équipe nationale, juste une équipe du nord. Match intéressant. Tous les gars de Londres ensemble. Arsenal, Tottenham. Génial. Il a vraiment dit ça ? Intéressant", a rajouté Klopp.