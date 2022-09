Haaland fait taire ses détracteurs: "Je sais ce que je dois faire"

Le grand Norvégien aligne les buts depuis plusieurs semaines.

Malgré des statistiques toujours aussi folles depuis son arrivée à Manchester City cet été, Erling Håland (22 ans, 6 matchs et 10 buts en Premier League) reste critiqué par certains outre-Manche pour son apport jugé insuffisant au jeu collectif de l’équipe. Le serial buteur norvégien a donc tenu à répondre à ses détracteurs, avec une petite pointe de malice.

"Les gens pourraient dire que je ne touche pas assez le ballon et ceci et cela, mais je m'en fiche. Je sais ce que je vais faire et ce que je dois faire. C'est exactement ce que j'ai fait contre Dortmund (2-1) dans un match difficile et c’est exactement ce que je continuerai à faire. Mon rêve, c’est de toucher le ballon cinq fois et de marquer cinq buts. C'est mon plus grand rêve", a déclaré l'ancien du Borussia dans des propos rapportés par Foot Mercato.