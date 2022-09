Lewandowski a encore des sentiments pour son ex

Le Polonais a passé tellement de temps du côté du Bayern.

De retour à l'Allianz Arena à l'occasion du choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone (2-0) mardi en Ligue des Champions, Robert Lewandowski (34 ans, 5 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a été applaudi par les supporters bavarois en fin de match. Quelques jours plus tard, l'attaquant barcelonais a tenu à les remercier.

"Je suis très reconnaissant envers les supporters du Bayern Munich pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. C'était respectueux, gentil et important pour moi. J'ai joué pour ces couleurs pendant huit ans, pas deux ou trois, et on ne peut pas jeter ça ou l'oublier", a déclaré l'international polonais lors d'une interview accordée à Bild.