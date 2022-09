Steven Alzate : "Aider le Standard à atteindre le top 8 et jouer le plus possible"

La huitième recrue du Standard de Liège était présentée à la presse ce vendredi après-midi. Mais rien ne dit que le médian pourra commencer ce dimanche face au Club de Bruges car, à l'heure actuelle, tout comme Marlon Fossey, il ne peut encore être aligné.

Steven Alzate a rejoint le Standard de Liège en toute fin de mercato estival. L'international colombien a été prêté par Brighton & Hove Albion jusqu'à la fin de la saison. "Mon premier contact fut avec Fergal Harkin le directeur sportif avant de parler avec le coach. Ronny Deila m'a exposé son plan de jeu et ce qu'il attendait de moi. Si j'ai eu peur que le prêt ne se fasse pas ? Non, il faut être patient dans la vie. Là il me manque quelques papiers pour obtenir mon permis de travail et être sélectionnable. Cela peut tomber à n’importe quel moment. J’espère pouvoir être de la partie dimanche", a confié le milieu de terrain qui est passé à côté d’un prêt à West Bromwich cet été. "C’était difficile à accepter au début car j’avais déjà passé tous les tests et il ne manquait qu’un papier. Mais c’est du passé et je suis maintenant concentré sur mon boulot au Standard."

"J'ai discuté avec Leandro Trossard"

Plusieurs joueurs de Brighton ont évolué en D1A avant de rallier la Premier League. "J'ai discuté avec Leandro Trossard qui jouait à Genk auparavant. Il m'a dit que le championnat belge était une bonne ligue fort compétitive et que le Standard était un club historique. Je me suis alors dit pourquoi pas !", a souligné le joueur prêté par les Seagulls.

Il a évolué à peu près à toutes les positions depuis le début de sa carrière hormis en défense et au poste de gardien de but. "Je suis polyvalent et c'est vrai que c'est bien de pouvoir jouer à plusieurs postes. Mais à force de jouer un peu partout, il est impossible de se concentrer sur une seule position. Une situation versatile au final. De mon côté, je préfère jouer en 6 ou en 10."

© photonews

Alzate est prêté pour une saison sans option d’achat. "Je suis ici à court terme mais c’est à moi de tout donner et d'aider le club à atteindre ses objectifs, à savoir le top 8. De mon côté, je veux m'exprimer de la meilleure des manières sur le terrain et jouer le plus possible. Si j'ai de la pression sur les épaules par rapport à mes matchs en Premier League ? C'est normal qu'il y ait des attentes, mais je me concentre sur moi-même et l'équipe. Je donnerai mon maximum", a prévenu l'international colombien (6 sélections).

"Je suis né à Londres, mais mes parents sont Colombiens. J'ai décidé de défendre les couleurs des Cafeteros car ce sont mes racines. La semaine prochaine, je rejoins ma sélection aux USA où nous affronterons le Mexique et le Guatemala en match amical. Si j'ai contacté Munoz et Cuesta avant mon arrivée au Standard ? Non, cela s'est passé trop vite avec le transfert. Je les verrai prochainement."