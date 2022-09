Custovic ne panique pas malgré une nouvelle défaite : "Courtrai sera en Pro League l'an prochain"

Courtrai s'est fait étriller par Anderlecht et est dans de beaux draps.

Courtrai n'a pas eu voix au chapitre et s'est lourdement incliné face à Anderlecht (1-4). Les Kerels viennent d'enchaîner deux prestations catastrophiques et ont encaissé 8 buts en 180 minutes - défait également 1-4 face à Malines.

Arrivé en lieu et place de Belhocine, Adnan Custovic constate que la tâche d'un maintien sera peut-être très rude. Mais il semble garder la confiance actuellement.

"En première mi-temps, nous étions encore en bonne position, nous n'avons donné que quelques occasions et pris le 1-0", a-t-il analysé pour Sporza. " En deuxième mi-temps, nous n'avons pas bien fait sur les phases arrêtées, nous avons encaissé deux buts sur corner. Le quatrième but est également tombé sur un corner pour nous, après cette contre-attaque et ce penalty."

"On a des points de travail, mais on a aussi joué contre un Anderlecht très efficace aujourd'hui", a-t-il retenu. "Il y a aussi beaucoup de points positifs à retenir. Nous continuerons à nous battre, je suis sûr que Courtrai jouera encore au plus haut niveau l'année prochaine."