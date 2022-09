Anderlecht relève la tête avant la trêve : "On voulait montrer quelque chose aux supporters"

Enfin : Anderlecht a non seulement gagné, mais marqué 4 buts et rassuré un peu ses supporters avant de partir en trêve internationale.

Majeed Ashimeru était souriant en zone mixte. Le Ghanéen a inscrit son second but de la saison, qui ponctue son retour en grâce (quatrième titularisation d'affilée toutes compétitions confondues pour lui !). "Mon but de la tête ? Ca fait plaisir, c'est mon deuxième avec Anderlecht. J'espère que ça continuera", lance-t-il. Mais plus important encore : que la forme du RSCA se confirmera. "C'était très important pour nous de gagner avant ce break de 10 jours, on va pouvoir recharger les batteries".

Cela reste à voir car une grosse majorité du noyau d'Anderlecht sera en sélection, même si Ashimeru lui-même n'est pas repris avec le Ghana. Mais arriver à la trêve sur une si mauvaise série aurait fait mal. "On voulait montrer ce qu'Anderlecht est capable de faire. Il fallait montrer quelque chose aux supporters, qui nous soutiennent depuis longtemps. On était prêts à mourir sur le terrain", assure le milieu de terrain. "Maintenant, il faut continuer comme ça. Le staff et les joueurs ont tous l'impression qu'on peut mieux faire et on le fera".